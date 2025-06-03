Утечку заданий ЕГЭ по обществознанию связали с халатностью чиновников
Преждевременная публикация заданий единого госэкзамена (ЕГЭ) по обществознанию стала возможной из-за халатности ответственных лиц. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, комментируя сообщения о появлении экзаменационных материалов в сети до начала испытания.
По его словам, необходимо исключить любые технические и организационные лазейки, которые позволяют допустить подобные утечки. Берулава подчеркнул, что при выработке решений важно избегать спешки и сосредоточиться на предотвращении повторения подобных случаев, а не только на наказаниях. Решение об аннулировании результатов, как указал депутат, остается за Минпросвещения и Рособрнадзором.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что 3 июня, в день проведения ЕГЭ по обществознанию, в школьных чатах появились варианты заданий, якобы совпадавшие с реальными. Позже публикации начали оперативно удалять. Точное время появления материалов в сети и количество учащихся, успевших с ними ознакомиться, неизвестны.
Канал со ссылкой на одного из репетиторов уточнил, что сканы были загружены около 10:30 мск, за полчаса до начала экзамена. По его мнению, материалы могли быть распространены на коммерческой основе. Несколько заданий, по его словам, совпали с содержанием реального КИМа. Последний подобный случай, по оценке источника, происходил в 2018 году, передает «Радиоточка НСН».
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