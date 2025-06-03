Утечку заданий ЕГЭ по обществознанию связали с халатностью чиновников

Преждевременная публикация заданий единого госэкзамена (ЕГЭ) по обществознанию стала возможной из-за халатности ответственных лиц. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, комментируя сообщения о появлении экзаменационных материалов в сети до начала испытания.

По его словам, необходимо исключить любые технические и организационные лазейки, которые позволяют допустить подобные утечки. Берулава подчеркнул, что при выработке решений важно избегать спешки и сосредоточиться на предотвращении повторения подобных случаев, а не только на наказаниях. Решение об аннулировании результатов, как указал депутат, остается за Минпросвещения и Рособрнадзором.