«Чиновничья логика»: Всплеск нарушений в торговых сетях объяснили ростом проверок
Чиновники должны, в первую очередь, заниматься решением фундаментальных проблем в отрасли, а не направлять бесконечные проверки в гастрономы, отметил в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
Всплеск нарушений в супермаркетах объясняется стремительным ростом проверок, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что больше половины проверок надзорными органами сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением нарушений. Отмечается, что в топе нарушений — несоответствие ценника и стоимости на кассе, а также торговля просрочкой. Указывается, что число выявляемых недочетов особенно выросло в магазинах экономкласса. Дмитрий Потапенко отметил, что в отрасли проводят слишком много проверок.
«Если увеличивается количество проверок, то увеличивается и количество правонарушений. Если мы вдруг попробуем уточнить, а существует ли в мире статистика, то мы удивимся, что подобного рода проверки не проходят в принципе. Срок хранения не влияет практически ни на что, влияют условия хранения. Например: на улице жара, отключились холодильники… Срок хранения нормальный, но вся молочная продукция будет испорчена. Здесь вопрос: а то ли мы проверяем? Можно увеличивать количество проверок, но это не влияет на безопасность наших сограждан», - сказал Потапенко.
По его словам, чиновники должны, в первую очередь, заниматься решением фундаментальных проблем, а не бесконечными проверками. Потапенко подчеркнул, что чиновникам нужно перестать «изображать» бурную деятельность.
«В отрасли есть фундаментальные проблемы. Переломить чиновничью логику, что мы будем больше проверять и выявлять несоответствие ценников… Оно всегда присутствовало, и будет присутствовать. Есть ли этому решение? Конечно, есть. Не хотят ли чиновники эти ценники завозить беспошлинно? Если хочется изображать бурную деятельность чиновникам, то нарушений будет много», - резюмировал Потапенко.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные мониторинга системы «Честный знак» сообщил, что за 2022 год в России выявили 43 миллиона случаев продаж просроченной молочной продукции. Отмечалось, что все случаи обнаружения были отправлены в контрольно-надзорные органы, сообщает «Радиоточка НСН».
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