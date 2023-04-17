«Чиновничья логика»: Всплеск нарушений в торговых сетях объяснили ростом проверок

Всплеск нарушений в супермаркетах объясняется стремительным ростом проверок, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.

Накануне «Известия» сообщили, что больше половины проверок надзорными органами сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением нарушений. Отмечается, что в топе нарушений — несоответствие ценника и стоимости на кассе, а также торговля просрочкой. Указывается, что число выявляемых недочетов особенно выросло в магазинах экономкласса. Дмитрий Потапенко отметил, что в отрасли проводят слишком много проверок.

«Если увеличивается количество проверок, то увеличивается и количество правонарушений. Если мы вдруг попробуем уточнить, а существует ли в мире статистика, то мы удивимся, что подобного рода проверки не проходят в принципе. Срок хранения не влияет практически ни на что, влияют условия хранения. Например: на улице жара, отключились холодильники… Срок хранения нормальный, но вся молочная продукция будет испорчена. Здесь вопрос: а то ли мы проверяем? Можно увеличивать количество проверок, но это не влияет на безопасность наших сограждан», - сказал Потапенко.