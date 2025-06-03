Россияне стали чаще выбирать сафари-туры по Африке
Число россиян, отправляющихся в сафари-туры по африканским странам, стабильно растет, сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru. По его оценке, ежегодно в подобные поездки отправляются от 1,5 до 2 тысяч человек.
Несмотря на то что по количеству туристов сафари уступают массовым направлениям вроде Турции, спрос на них в рамках африканского направления оценивается как высокий.
Мкртчян подчеркнул, что подобный вид отдыха не является экстремальным: путешественники перемещаются по маршрутам на защищенном транспорте, исключающем угрозу со стороны хищников.
Эксперт добавил, что сафари-туры пользуются популярностью среди тех, кто ищет новые впечатления за пределами традиционных пляжных курортов, передает «Радиоточка НСН».
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