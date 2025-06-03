Фидан: Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров

Россия и Украина достигли договоренности о проведении следующего раунда переговоров, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара ожидает предстоящую встречу сторон, дата которой пока не уточняется.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул по инициативе президента РФ Владимира Путина, предложившего возобновить прямой диалог с Киевом без предварительных условий. Переговоры начались на следующий день и продлились около двух часов.

Фидан отметил нацеленность России и Украины на прогресс в переговорах

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны согласовали масштабный обмен пленными: как минимум тысяча человек с каждой стороны, включая тяжелораненых, больных и военнослужащих младше 25 лет, должны быть освобождены по формуле «всех на всех». Также были достигнуты договоренности о локальном прекращении огня для сбора тел погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что целью предложенного диалога является устранение коренных причин конфликта и обеспечение национальных интересов России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Рамиль Ситдиков
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