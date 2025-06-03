Фидан: Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров

Россия и Украина достигли договоренности о проведении следующего раунда переговоров, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара ожидает предстоящую встречу сторон, дата которой пока не уточняется.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул по инициативе президента РФ Владимира Путина, предложившего возобновить прямой диалог с Киевом без предварительных условий. Переговоры начались на следующий день и продлились около двух часов.