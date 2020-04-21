Патриархия продлила ограничение на посещение храмов в столичном регионе

Режим ограничения на посещение храмов верующими продлили в столичном регионе до 28 апреля. Информация об этом размещена на официальном портале Московского патриархата. Предписано проводить богослужения только при участии священников, дьяконов, чтецов, а также сотрудников храмов и добровольцев.

Постановление обязательно к исполнению всем структурным подразделениям столичной епархии, в том числе, монастырям. На богослужении также разрешено присутствовать специалистам, обеспечивающим прямые трансляции.