Патриархия продлила ограничение на посещение храмов в столичном регионе

Режим ограничения на посещение храмов верующими продлили в столичном регионе до 28 апреля. Информация об этом размещена на официальном портале Московского патриархата. Предписано проводить богослужения только при участии священников, дьяконов, чтецов, а также сотрудников храмов и добровольцев.

Постановление обязательно к исполнению всем структурным подразделениям столичной епархии, в том числе, монастырям. На богослужении также разрешено присутствовать специалистам, обеспечивающим прямые трансляции.

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Посмотреть их можно на портале Московского Патриархата, на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в аккаунтах целого ряда приходов на видеохостинге YouTube, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Жёсткие ограничительные меры в храмах московской епархии были введены по требованию Роспотребнадзора в связи с распространением коронавирусной инфекции за неделю до Пасхи, которую православные христиане встретили 19 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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