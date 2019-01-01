Патриарха Кирилла призвали извиниться за Екатеринбург

У резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке появился баннер «Извинись за Екб». Об этом сообщил руководитель пресс-службы предстоятеля РПЦ Александр Волков.

Он уточнил, что неизвестные в чёрных масках вывесили баннер около 16:00 по московскому времени в четверг, 16 мая, пишет «Свободная пресса».

Активисты также раскидали дымовые шашки под стенами здания и снимали акцию на камеру, сообщает Ura.ru.

Позже ответственность за акцию взяла некая «Ассоциация народного сопротивления». В соцсетях активисты написали, что акция стала протестом против строительства храма на территории сквера в Екатеринбурге.