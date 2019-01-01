Патриарха Кирилла призвали извиниться за Екатеринбург
У резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке появился баннер «Извинись за Екб». Об этом сообщил руководитель пресс-службы предстоятеля РПЦ Александр Волков.
Он уточнил, что неизвестные в чёрных масках вывесили баннер около 16:00 по московскому времени в четверг, 16 мая, пишет «Свободная пресса».
Активисты также раскидали дымовые шашки под стенами здания и снимали акцию на камеру, сообщает Ura.ru.
Позже ответственность за акцию взяла некая «Ассоциация народного сопротивления». В соцсетях активисты написали, что акция стала протестом против строительства храма на территории сквера в Екатеринбурге.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга. Мэрия города подтвердила, что такой опрос будет проведен.
Конфликт между жителями Екатеринбурга и местной властью возник из-за решения построить храм на месте сквера у театра драмы, которое было принято без учёта мнения населения. В ходе массовых протестов было задержано более 70 человек. Об уроках «разъяснительной работы», которую провели для граждан местные силовики, читайте в материале НСН.
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