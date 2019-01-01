Крестоносцы. За веру в Екатеринбурге огнем, мечом и ОМОНом

Реакцией на провокацию назвал пресс-секретарь президента действия силовых структур по пресечению протестов против строительства храма в Екатеринбурге. По словам Дмитрия Пескова, которые приводит «Интерфакс», в Екатеринбурге «идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести». Информацию о том, что планирующееся строительство храма является частью плана по застройке сквера, он назвал не соответствующей действительности. «Также нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны», - добавил пресс-секретарь президента.



Разъяснительная работа, о которой говорил представитель Кремля, ведется в Екатеринбурге довольно своеобразно.

Во-первых, любое разъяснение, которое поступало в последние несколько дней от городских властей, начиналось с того, что строительство храма остановлено не будет, поскольку ведется на законных основаниях. В переводе: так и быть, мы с вами поговорим, хотя и понимаем, что только тратим на вас время.

Во-вторых, неустанно повторяется мысль о том, что решению о начале строительства храма именно на этом месте предшествовали общественные слушания. Все-таки стоит пояснить, как в ходе слушаний достигается искомый результат. Допустим, организаторам нужно заручиться согласием жителей соседних домов на увеличение этажности новостройки, которую им готовятся «задурачить» под окна. Для этого массово собираются бабушки из окрестного ветхого жилого фонда, часть из которых действительно должны получить в будущем доме квартиры. И дискуссия по конфликтному вопросу переводится в балаган на тему расцветки обоев: хотите в цветочек? – будут в цветочек, вам в сеточку? – будут в сеточку. Решение принято? Всем спасибо. И дом с одобрения на публичных слушаниях вырастает, например, с 17 до 25 этажей. Кстати, вопрос, высадят вокруг будущего храма деревья или не высадят, это те же самые «обои в цветочек».

В третьих, попытка продавить на штыках ОМОНа возведение культового сооружения, будь то храм, мечеть, дацан или синагога, чревата лишь отвращением по отношению к институциональной части той конфессии, чьи интересы отстаиваются с помощью инструментов насилия, противных самой сути любой религии. ОМОН-крестоносец, за веру в Екатеринбурге огнем, мечом и ОМОНом. А костры инквизиции будут?

Базирующаяся на этих «трех китах» разъяснительная работа с большой вероятностью приведет к результату, обратному желаемому, пусть и в некоторой перспективе. Если изначально недовольных насчитывалось пара тысяч, то демонстрация таких методов общения власти с людьми, имеющими иное мнение, увеличит их количество многократно. Потом только не стоит удивляться размерам фиги, которую на выборах покажет избиратель.

