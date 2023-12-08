Патриарха Кирилла наградили высшим орденом российских мусульман
Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден Почета «Аль-Фахр» I степени. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ДУМ.
«Муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла высшим орденом мусульман орденом Почета "Аль-Фахр" I степени во время работы Межрелигиозного совета России», — указали в организации.
Как отметил муфтий, президиум ДУМ решил наградить «дорогого брата» предстоятеля РПЦ в связи с 25-летием российского Межрелигиозного совета. Глава ДУМ указал на многолетний труд патриарха, служащего «ради единства страны, наших соотечественников».
Кроме того, муфтий отметил большой личный вклад главы РПЦ в укрепление межрелигиозных отношений православной церкви и арабо-мусульманского мира.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Приморье восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
- «Нечастый и Несчастный»: Алексей Кортнев в выходные выступит в Москве
- Белоруссия вновь повысила цены на сгущёнку для России
- Патриарха Кирилла наградили высшим орденом российских мусульман
- Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта
- СМИ: Сын экс-министра спорта Хакасии погиб, отправившись в тур на снегоходах
- Безработные в РФ смогут подрабатывать без потери пособия
- СТС удалил три серии «Не родись красивой», где один из героев пошел в гей-клуб
- Минфин: Инфляция в 2024 году составит 4,5%
- Группа ДДТ анонсировала концерт в Болгарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru