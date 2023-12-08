Патриарха Кирилла наградили высшим орденом российских мусульман

Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден Почета «Аль-Фахр» I степени. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ДУМ.

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

«Муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла высшим орденом мусульман орденом Почета "Аль-Фахр" I степени во время работы Межрелигиозного совета России», — указали в организации.

Как отметил муфтий, президиум ДУМ решил наградить «дорогого брата» предстоятеля РПЦ в связи с 25-летием российского Межрелигиозного совета. Глава ДУМ указал на многолетний труд патриарха, служащего «ради единства страны, наших соотечественников».

Кроме того, муфтий отметил большой личный вклад главы РПЦ в укрепление межрелигиозных отношений православной церкви и арабо-мусульманского мира.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:НаградаМусульманеРПЦПатриарх Кирилл

Горячие новости

Все новости

партнеры