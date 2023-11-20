Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Как отметил Лукашенко, патриарх всю жизнь самоотверженно служит Богу, людям и стране и сейчас несет особую ответственность как глава Русской православной церкви.

«Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути», — указал политик.

По мнению Лукашенко, предстоятель РПЦ в полной мере дает людям необходимую духовную пищу, открывая новые приходы, отстаивая традиции христианства и поддерживая межконфессиональный и межрелигиозный диалог. Белорусский президент уверен, что православие и общие ценности продолжат объединять народы Белоруссии и России.

Ранее президент РФ Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию главы государства за вклад в укрепление единства нации, напоминает RT.

