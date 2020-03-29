Патриарх призвал воздержаться от посещения храмов в преддверии Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов в преддверии праздника Пасхи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

«Святейший Патриарх Кирилл в проповеди призвал верных на время воздержаться от посещения храмов, и пребывать в своих домах и квартирах в уединении, следуя подвигу преподобной Марии Египетской в Заиорданской пустыне», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, священники продолжат совершать богослужения.

Стандартным неверием и дальнейшими поисками альтернативных духовных авторитетов встретили обращение патриарха Кирилла к верующим избегать церковных богослужений православные ортодоксы. Такое мнение высказал протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН. Призыв патриарха, который долго ждали, в котором сомневались, важен для будущего РПЦ, отметил протодиакон.

«Это важно для будущего церкви, прежде всего. Потому что преодолен некий профсоюзно-корпоративный эгоизм. Патриарх правильно подчеркнул, что 50 с лишним лет призывал ходить в храм, а сейчас говорит иначе. Это – отказ от своих небольших выгод, в том числе и финансовых, слом бывших стереотипов поведения. В итоге это дает церкви право говорить о том, что мы (священнослужители) существуем ради вас (верующих), мы служим людям. Это несомненный человеческий бонус – право так говорить», - считает протодиакон.







