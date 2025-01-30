Патриарх призвал распространить декретный отпуск на первый триместр беременности

Патриарх также назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно быть чайлдфри (идеологии сознательного отказа от деторождения).

Ранее врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина в пресс-центре НСН заявила, что заморозку яйцеклеток лучше делать в возрасте до 34 лет, чтобы повысить шансы родить здорового ребенка.

