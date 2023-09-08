Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы, сообщает пресс-служба РПЦ.
В сообщении говорится, что для этого патриарх посетил избирательный участок № 182, который находится в московской школе №1799 в 1-м Кадашёвском переулке.
«Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования», - говорится в сообщении РПЦ.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отдал свой голос на выборах мэра столицы посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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