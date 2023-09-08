Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

В сообщении говорится, что для этого патриарх посетил избирательный участок № 182, который находится в московской школе №1799 в 1-м Кадашёвском переулке.

«Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования», - говорится в сообщении РПЦ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отдал свой голос на выборах мэра столицы посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

