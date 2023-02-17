Патриарх Кирилл встретился с главой приходов Юго-Восточной Азии

В сообщении говорится, что встреча состоялась в Даниловом монастыре в Москве, на ней обсуждались вопросы развития церковной жизни в епархиях экзархата Юго-Восточной Азии.

В пресс-службе напомнили, что экзархат Юго-Восточной Азии был образован в декабре 2018 года, в него входят приходы РПЦ 13 стран. Это Сингапур, Малайзия, Индонезия, Восточный Тимор, Папуа - Новая Гвинея, КНДР, Южная Корея, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филиппины и Вьетнам.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний заявил, что подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха Кирилла по официальным каналам в настоящее время не ведётся, сообщает НСН.

