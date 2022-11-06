Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существованию России

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», - произнес патриарх.

Глава РПЦ считает, что зарубежные силы, которые навязывают народам Руси междоусобицы, преследуют цель ослабить Украину, Белоруссию и Россию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, но при условии гарантий безопасности для страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

