В РПЦ заявили, что встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний заявил, что подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла по официальным каналам в настоящее время не ведётся, сообщает РИА Новости.
По его словам, со стороны Святого престола никаких новых заявлений по данному вопросу не было, но РПЦ всегда открыта к такой «важной и полезной» встрече.
«Мы считаем, что встреча двух религиозных лидеров, которые представляют большинство христиан во всем мире, была бы важной и полезной, мы всегда проявляли готовность к этой встрече», - заключил митрополит.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что первопричиной глобальных мировых столкновений является недостаток веры, пишут «Известия».
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