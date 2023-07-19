Патриарх Кирилл: В РПЦ дефицит священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников.

На Архиерейском Совещании в среду, 19 июля, он сообщил, что служение священника с точки зрения современного молодого человека становится всё менее привлекательным. Он пояснил, что работа эта благодатная, но многотрудная и не дающая высокого уровня материального благополучия. Кроме того, по словам патриарха, служение накладывает серьёзную ответственность не только самого клирика, но и членов его семьи.