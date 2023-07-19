Патриарх Кирилл: В РПЦ дефицит священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников.

На Архиерейском Совещании в среду, 19 июля, он сообщил, что служение священника с точки зрения современного молодого человека становится всё менее привлекательным. Он пояснил, что работа эта благодатная, но многотрудная и не дающая высокого уровня материального благополучия. Кроме того, по словам патриарха, служение накладывает серьёзную ответственность не только самого клирика, но и членов его семьи.

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По мнению настоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ), нет причин рассчитывать на то, что кадровая ситуация начнет быстро улучшаться. Патриарх призвал ценить тех, кто выражает готовность принять на себя труд священнослужения. В то же время он подчеркнул, что клир не должен становиться прибежищем для людей, не нашедших себе иного места в обществе, малообразованных или не имеющих необходимых нравственных качеств.




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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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