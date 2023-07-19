Патриарх Кирилл: В РПЦ дефицит священников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников.
На Архиерейском Совещании в среду, 19 июля, он сообщил, что служение священника с точки зрения современного молодого человека становится всё менее привлекательным. Он пояснил, что работа эта благодатная, но многотрудная и не дающая высокого уровня материального благополучия. Кроме того, по словам патриарха, служение накладывает серьёзную ответственность не только самого клирика, но и членов его семьи.
По мнению настоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ), нет причин рассчитывать на то, что кадровая ситуация начнет быстро улучшаться. Патриарх призвал ценить тех, кто выражает готовность принять на себя труд священнослужения. В то же время он подчеркнул, что клир не должен становиться прибежищем для людей, не нашедших себе иного места в обществе, малообразованных или не имеющих необходимых нравственных качеств.
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