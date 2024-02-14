Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении священного сана протоиерея Уминского

Инстанция 13 января постановила лишить сана Уминского за «нарушение священнической присяги — отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».

Ранее Уминского отстранили от настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Вместо него настоятелем храма назначили Андрея Ткачева, активно поддерживающего военные действия России на Украине. Письмо в поддержку протоирея подписали более 6 тысяч человек, отмечает RT.

Алексей Уминский был настоятелем храма Святой Троицы в Москве с 1994 года. Он вел программы на телеканале «Культура», автор нескольких книг.

