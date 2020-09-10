Схимонаха Сергия сравнили с киевским патриархом Филаретом
"Высшая мера церковного наказания!" - политолог в эфире НСН объяснил, что означает для Русской православной церкви отлучение известного священника.
Схимонаха Сергия (Николая Романова) отлучили от церкви. Об этом заявил председатель церковного суда Екатеринбургской епархии Николай Малета. Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, что означает это решение для Русской православной церкви (РПЦ) и для Сергия.
«Отлучение от церкви – это высшая мера церковного наказания. Это происходит тогда, когда другие меры уже не работают, и это происходит очень редко. Могу вспомнить два таких случая. Это митрополит Филарет (Денисенко), который сейчас является непризнанным Москвой киевским патриархом. И это священник Глеб Якунин, известный диссидент, ныне покойный. И там и там есть одна особенность. Это были люди известные. Сергий (Романов) тоже известный человек. В истории с Сергием это не только наказание конкретного человека, но и сигнал остальным, для которых он значим. Не думаю, что в церкви рассчитывают, что Сергий раскается, изменит свою позицию. Поэтому это сигнал и тем людям, которые остались с ним в монастыре, и его благотворителям, светским сторонникам, среди которых есть известные люди, деятели культуры», - сказал Макаркин.
По его мнению, число сторонников Сергия будет сокращаться.
«Люди малоцерковные, наверное, будут с ним общаться, тем более неофиты, которые пришли в церковь именно благодаря этому человеку. Он человек харизматичный, достаточно сильный. Но община, которая сейчас де-факто есть, будет продолжать существовать, но постепенно слабеть. Общаться с отлученным от церкви для большинства церковных людей очень дискомфортно», - пояснил собеседник НСН.
Он отметил, что в церкви есть разница между фундаменталистами и консерваторами.
«В случае Сергия речь идет о крайней форме фундаментализма, в которой очень много антисемитизма, радикализма, зашкаливающей конспирологии. Таких радикальных фундаменталистов в церкви не очень много. Но Сергий вошел в конфликт не только со священноначалием, но и с государственной властью. Стал критиковать персонально президента. А православные консерваторы и часть фундаменталистов по психологии государственники. Примером может служить сам Сергий, у которого был портрет Сталина. Он его демонстрировал как государственника и борца за нравственность. А теперь он пошел против государства, так что вряд ли у него есть большая перспектива в будущем. Мы уже видим, что количество его сторонников оказалось не столь большим», - заключил эксперт.
Ранее иеромонах РПЦ Дмитрий Першин в эфире НСН поддержал решение об отлучении Сергия от церкви и подчеркнул несовместимость его учения с церковным, укорененным в Евангелии.
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