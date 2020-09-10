Схимонаха Сергия сравнили с киевским патриархом Филаретом

Схимонаха Сергия (Николая Романова) отлучили от церкви. Об этом заявил председатель церковного суда Екатеринбургской епархии Николай Малета. Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, что означает это решение для Русской православной церкви (РПЦ) и для Сергия.

«Отлучение от церкви – это высшая мера церковного наказания. Это происходит тогда, когда другие меры уже не работают, и это происходит очень редко. Могу вспомнить два таких случая. Это митрополит Филарет (Денисенко), который сейчас является непризнанным Москвой киевским патриархом. И это священник Глеб Якунин, известный диссидент, ныне покойный. И там и там есть одна особенность. Это были люди известные. Сергий (Романов) тоже известный человек. В истории с Сергием это не только наказание конкретного человека, но и сигнал остальным, для которых он значим. Не думаю, что в церкви рассчитывают, что Сергий раскается, изменит свою позицию. Поэтому это сигнал и тем людям, которые остались с ним в монастыре, и его благотворителям, светским сторонникам, среди которых есть известные люди, деятели культуры», - сказал Макаркин.

По его мнению, число сторонников Сергия будет сокращаться.