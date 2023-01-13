Останина сообщила об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов троих детей
Российские отцы многодетных семей с тремя детьми лишились отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Парламентарий отметила, что провела встречу с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, в ходе которой обсуждался в том числе вопрос психологической поддержки семей мобилизованных.
«Ирина Валерьевна подтвердила ... опасения ... об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба [Валерия] Герасимова и нашел подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба», — написала Останина в Telegram-канале.
Как отметила депутат, частичная мобилизация завершена и призывать россиян с тремя детьми не будут. Вместе с тем Останина допустила, что отсрочку отменили, потому что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», пишет Ura.ru. Парламентарий подчеркнула, что этот вопрос «можно и нужно было» разъяснить.
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