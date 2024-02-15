Патриарх Кирилл призвал заключать брачные союзы у алтаря

Выступая на православном молодежном форуме, он указал, что соединить двух людей, проходящих через многие трудности и искушения, «может только сила Божия».

«Вот почему очень важно, чтобы молодые люди вступали в брак, давая клятву верности перед алтарем, чтобы их брак был освещен благодатью Божией», - заключил он.

Ранее соведущая передачи «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что молодые браки зачастую распадаются из-за неопытности партнёров.

