Патриарх Кирилл призвал заключать брачные союзы у алтаря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что присутствие Господа в отношениях любящих людей делает семью действительно «крепким, нерушимым союзом», сообщает РИА Новости.
Выступая на православном молодежном форуме, он указал, что соединить двух людей, проходящих через многие трудности и искушения, «может только сила Божия».
«Вот почему очень важно, чтобы молодые люди вступали в брак, давая клятву верности перед алтарем, чтобы их брак был освещен благодатью Божией», - заключил он.
Ранее соведущая передачи «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что молодые браки зачастую распадаются из-за неопытности партнёров.
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