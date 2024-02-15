СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл изменили фамилию своим детям

По данным издания, теперь фамилия у их сына Арчи и дочери Лилибет такая же, как и у родителей – Сасекс, а не Маунтбэттен-Виндзор, как у представителей правящей династии.

Этот шаг, по словам Гарри и Меган, символизирует единение семьи.

Три года назад принц и его супруга заявили, что отказываются исполнять королевские обязанности и хотят жить обычной жизнью.

Ранее Принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

