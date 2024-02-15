СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл изменили фамилию своим детям
Дети британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл получили новую фамилию, сообщает The Times.
По данным издания, теперь фамилия у их сына Арчи и дочери Лилибет такая же, как и у родителей – Сасекс, а не Маунтбэттен-Виндзор, как у представителей правящей династии.
Этот шаг, по словам Гарри и Меган, символизирует единение семьи.
Три года назад принц и его супруга заявили, что отказываются исполнять королевские обязанности и хотят жить обычной жизнью.
Ранее Принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru