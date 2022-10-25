Патриарх Кирилл заявил об опасности ядерной катастрофы
Мир оказался перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что человечество в XXI веке «не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем».
«Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью», — цитирует патриарха РИА Новости.
Ранее глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил, что человечество переживает Третью Мировую войну, напоминает «Свободная пресса».
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