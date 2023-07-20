Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от раздражающей роскоши

На Архиерейском совещании в Московской духовной академии он указал, что священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, однако это не должно контрастировать с образом жизни паствы.

«Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши», — подчеркнул патриарх, добавив, что священнослужители должны быть скромными также при посещении приходов, представая перед клириками в качестве «любящего и мудрого отца».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

