Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от раздражающей роскоши
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что духовенству следует отказаться от раздражающей роскоши в то время, когда вся страна «ограничивает себя, жертвуя ради ближних», сообщает отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.
На Архиерейском совещании в Московской духовной академии он указал, что священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, однако это не должно контрастировать с образом жизни паствы.
«Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши», — подчеркнул патриарх, добавив, что священнослужители должны быть скромными также при посещении приходов, представая перед клириками в качестве «любящего и мудрого отца».
Ранее патриарх Кирилл заявил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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