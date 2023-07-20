Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от раздражающей роскоши

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что духовенству следует отказаться от раздражающей роскоши в то время, когда вся страна «ограничивает себя, жертвуя ради ближних», сообщает отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.

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На Архиерейском совещании в Московской духовной академии он указал, что священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, однако это не должно контрастировать с образом жизни паствы.

«Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши», — подчеркнул патриарх, добавив, что священнослужители должны быть скромными также при посещении приходов, представая перед клириками в качестве «любящего и мудрого отца».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РПЦСвященникиПатриарх Кирилл

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