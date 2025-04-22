Патриарх Кирилл призвал россиян отдавать четверть всего другим

Предстоятель РПЦ отметил, что это касается не только денег, но и свободного времени, и хорошего настроения. Он добавил, что такие жертвы могут изменить общество до неузнаваемости.

Патриарх также подчеркнул, что россияне не должны думать только о карьере и зарплате. Им стоит уделять время Богу, молитвам и совершению добрых дел, уточнил глава РПЦ.

Ранее во время пасхальной службы он призвал верующих молиться о прочном мире на исторической территории Руси, напоминает НСН.

