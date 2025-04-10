Патриарх Кирилл обвинил мигрантов в незаконном обогащении в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что мигранты сегодня не хотят интегрироваться в российское общество, а лишь используют потенциал страны для обогащения. Об этом он заявил в четверг на заседании Высшего церковного совета в Москве.
Патриарх отметил, что в России возникла проблема, когда формируются закрытые этнические сообщества, которые враждебно относятся к коренному населению.
По его словам, «особую тревогу» вызывает то, что среди приезжих много тех, кто не хочет учить ни язык, ни изучать культуру, ни даже уважать российские законы. Сегодня они все больше заинтересованы только в незаконном обогащении за счет ресурсов страны, считает предстоятель РПЦ.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует ввести ответственность мигрантов за преступления, которые совершают их дети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru