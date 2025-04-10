Патриарх Кирилл обвинил мигрантов в незаконном обогащении в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что мигранты сегодня не хотят интегрироваться в российское общество, а лишь используют потенциал страны для обогащения. Об этом он заявил в четверг на заседании Высшего церковного совета в Москве.

Патриарх отметил, что в России возникла проблема, когда формируются закрытые этнические сообщества, которые враждебно относятся к коренному населению.