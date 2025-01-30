Патриарх Кирилл призвал расширить декретный отпуск

«Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности», - заявил патриарх. Он напомнил, что продолжает придерживаться такой точки зрения, а особенно актуальной она становится в условиях плохой демографической ситуации.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что разрабатывает законопроект о компенсации многодетным семьям взносов за капитальный ремонт. Компенсация взносов за капитальный ремонт в размере 50-100% станет существенной для многодетных семей, а на бюджете ЖКХ отразится минимально, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.



