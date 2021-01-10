Патриарх Кирилл призвал отцов активнее участвовать в воспитании детей

По мнению патриарха, именно на отцах лежит большая ответственность в семье. Отец предает свое призвание, отказывается от самого главного, если устраняется от воспитания ребенка.

«Какими бы заботами не был обременен отец <...> никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей. Потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница», — отметил патриарх Кирилл во время проповеди в храме святого Александра Невского в одноименном скиту рядом с Переделкино.

Патриарх обратил внимание на особенность воспитания современных детей. В современном мире, по его мнению, конкурентами родителей за внимание ребенка стали интернет, телевидение и СМИ. Поэтому священник призвал родителей не отказываться от воспитания, проводя его другими средствами.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что от компьютерной зависимости у ребенка следует лечить и всю семью.

«Бороться с зависимостью такими советами уже бесполезно. Если зависимость есть, то ее надо лечить психотерапией, причем лечить всю семью. Если ребенок туда окунулся, то это значит, что родители и семья создали для этого условия. Недостаток внимания, недостаток контроля, возможно, подчиненная позиция родителя по отношению к ребенку. Сейчас такое часто встречается, родители выполняют любое требование дитя, чтобы оно не плакало. В этом случае родители становятся обслуживающим персоналом для ребенка. Если это уже случилось, то все эти меры бесполезны. Это все профилактические меры. А вот по недопущению зависимости эти меры действенны. Но это меры для тех, у кого ребенку 3-4 года, и родитель понимает, что нужно работать над тем, чтобы ребенок не попал в зависимость», - отметил он.

