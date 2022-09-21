Патриарх Кирилл призвал не считать врагом украинский народ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в настоящее время «историческая Русь проходит сквозь тяжёлые испытания», сообщает РИА Новости.

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В проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы он отметил, украинский народ пытаются переформатировать и «из части святой единой Руси сделать государством, вражеским по отношению к России».

«Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов святой Руси», - подчеркнул глава РПЦ.

Ранее православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияРПЦУкраинаПатриарх Кирилл
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