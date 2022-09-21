Патриарх Кирилл призвал не считать врагом украинский народ

В проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы он отметил, украинский народ пытаются переформатировать и «из части святой единой Руси сделать государством, вражеским по отношению к России».

«Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов святой Руси», - подчеркнул глава РПЦ.

Ранее православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

