Патриарх Кирилл призвал не считать врагом украинский народ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в настоящее время «историческая Русь проходит сквозь тяжёлые испытания», сообщает РИА Новости.
В проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы он отметил, украинский народ пытаются переформатировать и «из части святой единой Руси сделать государством, вражеским по отношению к России».
«Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов святой Руси», - подчеркнул глава РПЦ.
Ранее православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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