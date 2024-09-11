Патриарх Кирилл предупредил о надвигающемся Апокалипсисе
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) подталкивает мир к Апокалипсису. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщило агентство «Интерфакс».
По его мнению, с появлением ИИ и совершенствованием технологий человечество теряет веру в Бога и нравственность. Это, по мнению Патриарха, может привести к страшным последствиям.
Единственная возможность избежать в перспективе кризиса — вера в Бога, убежден предстоятель РПЦ. Также Патриарх призвал не позволить ИИ выйти из-под контроля человека.
Ранее российский футуролог, общественный деятель Данила Медведев заявил, что искусственный интеллект может помешать начинающим музыкантам получить необходимые компетенции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru