Патриарх Кирилл предупредил о надвигающемся Апокалипсисе

По его мнению, с появлением ИИ и совершенствованием технологий человечество теряет веру в Бога и нравственность. Это, по мнению Патриарха, может привести к страшным последствиям.

Единственная возможность избежать в перспективе кризиса — вера в Бога, убежден предстоятель РПЦ. Также Патриарх призвал не позволить ИИ выйти из-под контроля человека.

Ранее российский футуролог, общественный деятель Данила Медведев заявил, что искусственный интеллект может помешать начинающим музыкантам получить необходимые компетенции.

