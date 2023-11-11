Искусственный интеллект написал музыку городов России

Так, искусственный интеллект создал музыку городов, основываясь на истории и произведениях композиторов Российского национального музея музыки, а также на данных Государственной корпорации развития РФ о качестве жизни.

На музыкальной карте представлены 23 города: все города-миллионники, Сочи, Грозный, Оренбург, Калининград, Магадан, Хабаровск, Владивосток, Челябинск и другие. Например, в карточке-сопровождении к Москве сказано, что столица на сегодняшний день является сердцем музыкальной индустрии России.

Ранее стало известно, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал создавать песни при помощи нейросети Suno AI, отмечает «Радиоточка НСН».

