Патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал долгих лет службы российскому лидеру Владимиру Путину, инаугурация которого прошла 7 мая, после молебна в Благовещенском соборе. Об этом сообщило РИА Новости.

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«Дай бог, чтоб конец века означал окончание вашего пребывания во власти», — отметил патриарх, добавив, что у главы государства есть все для долгого и успешного служения Родине.

Патриарх Кирилл преподнес по завершении молебна Путину букет цветов и старинный образ.

Ранее Путин заявил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

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ФОТО: РИА Новости / Олег Варов
ТЕГИ:ИнаугурацияВладимир ПутинПатриарх Кирилл

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