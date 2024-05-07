Патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века

«Дай бог, чтоб конец века означал окончание вашего пребывания во власти», — отметил патриарх, добавив, что у главы государства есть все для долгого и успешного служения Родине.

Патриарх Кирилл преподнес по завершении молебна Путину букет цветов и старинный образ.

Ранее Путин заявил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

