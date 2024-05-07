Патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал долгих лет службы российскому лидеру Владимиру Путину, инаугурация которого прошла 7 мая, после молебна в Благовещенском соборе. Об этом сообщило РИА Новости.
«Дай бог, чтоб конец века означал окончание вашего пребывания во власти», — отметил патриарх, добавив, что у главы государства есть все для долгого и успешного служения Родине.
Патриарх Кирилл преподнес по завершении молебна Путину букет цветов и старинный образ.
Ранее Путин заявил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров: В этот месяц надо взять Одессу, Харьков и вынудить Зеленского сдаться
- Патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века
- АТОР: Российский турпоток в Таиланд за апрель увеличился на 24%
- Глава ФСБ: Организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей
- Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus
- Дрессировщица: 15 собак из московского цирка могут остаться на улице
- АТОР: Камбоджа изменила правила въезда для туристов
- Путин назвал ключевым приоритетом для России «народосбережение»
- На инаугурации Путина впервые использовали мотоциклы Aurus
- Пашинян заявил о множестве накопившихся проблем между Арменией и Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru