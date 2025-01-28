Патриарх Кирилл поддержал запрет сатанизма в России
Различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, до сих пор беспрепятственно проводят в России свои обряды и вербуют молодёжь, а также присутствуют в соцсетях. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирил.
Выступая на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве, он назвал такое положение дел недопустимым, и высказался в поддержку предложения о запрете в России сатанизма как экстремистского движения.
«В зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!» – подчеркнул глава РПЦ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине – это война сатанизма с христианами и мусульманами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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