Кадыров призвал кавказцев встать в очереди в военкоматах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал кавказцев встать в очереди в военкоматах, аудиосообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы должны были быть первыми…», - обратился Кадыров.

Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России

По его словам, конфликт на Украине – это война сатанизма с христианами и мусульманами, в такой ситуации возраст мужчины не имеет значение – он должен защищать свою семью.

Также Кадыров заявил, что Россия «отвечает слабо» на обстрелы украинской армией новых регионов РФ. Кадыров выразил мнение о необходимости более жестких мер, чтобы противник понимал, что нельзя «даже подумать стрелять в нашу сторону», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияКадыров
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