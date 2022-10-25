Кадыров призвал кавказцев встать в очереди в военкоматах
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал кавказцев встать в очереди в военкоматах, аудиосообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы должны были быть первыми…», - обратился Кадыров.
По его словам, конфликт на Украине – это война сатанизма с христианами и мусульманами, в такой ситуации возраст мужчины не имеет значение – он должен защищать свою семью.
Также Кадыров заявил, что Россия «отвечает слабо» на обстрелы украинской армией новых регионов РФ. Кадыров выразил мнение о необходимости более жестких мер, чтобы противник понимал, что нельзя «даже подумать стрелять в нашу сторону», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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