Патриарх Кирилл отказался от подаренного ему «слишком дорогого» креста

По его словам, крест, подаренный ему благодетелями, оказался «настолько величествен и прекрасен, настолько дорог», что он сразу понял - «ему не место в патриаршей келье».

«Я принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью», – сказал глава Русской православной церкви.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих помогать алкоголикам и «страдающих винопитием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

