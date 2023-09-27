Патриарх Кирилл отказался от подаренного ему «слишком дорогого» креста
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что передал в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест, сообщает РИА Новости.
По его словам, крест, подаренный ему благодетелями, оказался «настолько величествен и прекрасен, настолько дорог», что он сразу понял - «ему не место в патриаршей келье».
«Я принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью», – сказал глава Русской православной церкви.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих помогать алкоголикам и «страдающих винопитием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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