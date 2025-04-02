ФССП: Основные должники - мужчины без жилья и постоянного дохода

В России, как правило, должниками по кредитам являются мужчины 30-45 лет, у которых нет загранпаспорта, стабильного источника дохода и собственной квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

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По его словам, у них чаще всего есть один ребенок. При этом распространенное мнение в обществе о должниках-пенсионерах является стереотипом. Гораздо чаще более молодые люди являются должниками и попадают в затруднительное жизненное положение. Чаще всего они погашают кредиты либо при помощи накопленных денег на банковских счетах, либо используя периодический доход.

Ранее стало известно, что приставы могут изымать электросамокаты за долги от 3 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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