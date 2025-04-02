ФССП: Основные должники - мужчины без жилья и постоянного дохода

По его словам, у них чаще всего есть один ребенок. При этом распространенное мнение в обществе о должниках-пенсионерах является стереотипом. Гораздо чаще более молодые люди являются должниками и попадают в затруднительное жизненное положение. Чаще всего они погашают кредиты либо при помощи накопленных денег на банковских счетах, либо используя периодический доход.

Ранее стало известно, что приставы могут изымать электросамокаты за долги от 3 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

