Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России в Кубинке (Подмосковье), сообщает «Интерфакс».
Патриарх расценил возведение главного храма российской армии как символ «исторического поворота» народа и Вооруженных сил страны «от безверия к вере».
Духовный лидер православных россиян передал новому храму две иконы. Каплуновской иконе Божьей Матери молились русские воины перед сражением со шведами под Полтавой в июне 1709 года. Образ в военный лагерь привез Петр I. Также патриарх передал для размещения в церкви икону Троицы из своей кельи. Оба образа переданы министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Напомним, главный военный храм России планировали открыть к 75-летию Победы, в мае. Торжества перенесли в связи с пандемией коронавируса.
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