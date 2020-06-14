Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России в Кубинке (Подмосковье), сообщает «Интерфакс».

Патриарх расценил возведение главного храма российской армии как символ «исторического поворота» народа и Вооруженных сил страны «от безверия к вере».

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Духовный лидер православных россиян передал новому храму две иконы. Каплуновской иконе Божьей Матери молились русские воины перед сражением со шведами под Полтавой в июне 1709 года. Образ в военный лагерь привез Петр I. Также патриарх передал для размещения в церкви икону Троицы из своей кельи. Оба образа переданы министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Напомним, главный военный храм России планировали открыть к 75-летию Победы, в мае. Торжества перенесли в связи с пандемией коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФХрамыПатриархПатриарх Кирилл
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