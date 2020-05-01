Кураев: Непонятно, кто принимал решение по фреске Путина в храме

История с изображением президента Владимира Путина в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке превратилась в мистическую. Сначала СМИ дружно написали, а некоторые и опубликовали фото элементов внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением Путина и ряда других российских политиков и чиновников.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) пояснил, что присоединение Крыма стало одним из значимых событий в истории России. «В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены»,- говорил он.



Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев назвал в беседе с НСН такое решение «газетой "Правда" с церковнославянским языком».

«Традиция есть такая, особенно, если появляется изображения донатора, то есть того, на чьи средства строится храм. Но это, как правило, церковный сюжет: князь, император, который может преподносить Христу макет этого храма. А вот военно-политический сюжет я бы назвал избыточной актуализацией. В храм мы приходим, чтобы отдохнуть от мира, от насущных его проблем. А в данном случае вся символика этого храма к нему обращает. Ты поднимаешь глаз вверх и видишь там военные ордена, и это – вместо Бога», - рассудил протодиакон.