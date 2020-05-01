Кураев: Непонятно, кто принимал решение по фреске Путина в храме
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН назвал изображение Путина в храме столкновением церковного с советской агитацией.
История с изображением президента Владимира Путина в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке превратилась в мистическую. Сначала СМИ дружно написали, а некоторые и опубликовали фото элементов внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением Путина и ряда других российских политиков и чиновников.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) пояснил, что присоединение Крыма стало одним из значимых событий в истории России. «В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены»,- говорил он.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев назвал в беседе с НСН такое решение «газетой "Правда" с церковнославянским языком».
«Традиция есть такая, особенно, если появляется изображения донатора, то есть того, на чьи средства строится храм. Но это, как правило, церковный сюжет: князь, император, который может преподносить Христу макет этого храма. А вот военно-политический сюжет я бы назвал избыточной актуализацией. В храм мы приходим, чтобы отдохнуть от мира, от насущных его проблем. А в данном случае вся символика этого храма к нему обращает. Ты поднимаешь глаз вверх и видишь там военные ордена, и это – вместо Бога», - рассудил протодиакон.
«Столкновение земного, языка советской агитации, и церковного. Это церковнославянский язык на страницах газеты «Советская правда».
К слову, по мнению отца Андрея Кураева, важен и момент согласия самого изображаемого. А, если посмотреть на заявления Кремля, которые озвучивает пресс-секретарь Дмитрий Песков, сам Владимир Путин не изъявлял такого желания. Более того, глава государства (со слов Пескова) знает о мозаике с его изображением, но «считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе».
«Куратор этой стройки отец Леонид Калинин говорит, что так решил Поместный собор, но собор такими вопросами не занимается. Конечно, было бы интересно узнать, чье же это решение. И если вчера была фреска, а сегодня – нет, то значит либо за ночь произошел неизвестный мне Поместный собор, либо был тайный ночной приказ главнокомандующего поднять по тревоге рабочих этого храма и выполнить эту работу», - предположил протодиакон Андрей Кураев.
Уже сегодня утром епископ Клинский Стефан опроверг утверждения о демонтаже мозаики с изображением Путина. По его словам, фотографии, распространённые в сети, были сделаны в мастерской, а не в самом храме.
В интервью «Новой газете» епископ Клинский добавил, что на месте этой мозаики планируется изобразить крестный ход с иконой Корсунской Богоматери, который был в дни присоединения Крыма к России. Не обязательно [будут изображены только] монахи, там и народ, священники», — пояснил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- За испорченную школьную еду призвали сажать
- Сотрудники МВД поддержали врачей и волонтеров песней. Видео
- В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
- Кураев: Непонятно, кто принимал решение по фреске Путина в храме
- Bloomberg оценил потери богатейших бизнесменов России в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru