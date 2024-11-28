Патриарх Кирилл назвал духовно неполезными рассуждения о ядерном конфликте
Спекуляции на ядерную тему и чрезмерный алармизм не являются полезными с духовной точки зрения, заявил патриарх Кирилл в ходе сессии Всемирного русского народного собора.
По словам главы Русской православной церкви, «враг рода человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать». Патриарх Кирилл отметил, что всему этому не нужно подыгрывать и напомнил, что христиане не боятся так называемого конца света.
«Мы ждем господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы, но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать», — приводит РБК слова патриарха.
Ранее заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев заявил, что полководец Александр Суворов заслуживает прославления в лике святых Русской православной церковью. По мнению Тимофеева, Суворов «вполне достоин» канонизации, общенародное почитание полководца очевидно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru