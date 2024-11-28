Патриарх Кирилл назвал духовно неполезными рассуждения о ядерном конфликте

«Мы ждем господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы, но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать», — приводит РБК слова патриарха.

Ранее заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев заявил, что полководец Александр Суворов заслуживает прославления в лике святых Русской православной церковью. По мнению Тимофеева, Суворов «вполне достоин» канонизации, общенародное почитание полководца очевидно, передает «Радиоточка НСН».

