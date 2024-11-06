В РПЦ назвали закрытым вопрос о канонизации Ивана Грозного
Вопрос о возможной канонизации царя Ивана Грозного закрыт, правитель стал символом деспотизма в российской истории. Об этом заявил завотделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев в беседе с РИА Новости.
По его словам, некоторые предлагают к канонизации Ивана Грозного, который «очень много сделал для укрепления русского государства».
«Но, несомненно, был деспотизм в отношении подчиненных, в отношении своего народа – он просто закрывает совершенно наглухо... всякие разговоры о канонизации. Это не образец, понимаете? То есть, так делать нельзя», – подчеркнул Тимофеев.
Протоиерей напомнил, что канонизация делает жизнь признанного святым человека образцом для верующих. Иван Грозный же при том, что считается великим государем, также является «символом деспотизма», это «не образец», и вопрос о канонизации царя закрыт.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что канонизировать Ивана Грозного невозможно, так как он дал приказ убить митрополита Филиппа, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru