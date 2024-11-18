В РПЦ заявили, что полководец Суворов достоин канонизации
Полководец Александр Суворов заслуживает прославления в лике святых Русской православной церковью (РПЦ), считает заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению Тимофеева, Суворов «вполне достоин» канонизации, общенародное почитание полководца очевидно. Эксперт отметил, что недавно посещал Александро-Невскую лавру и Благовещенский храм, где погребен Суворов.
«На его могиле около креста простейшая надпись: "Здесь лежит Суворов", — больше ничего. И всегда лежат цветы, всегда горят лампады, к нему постоянно ходят матери – я просто их вижу, встречаю там солдат, которые сейчас воюют на фронте», — рассказал протоиерей.
Тимофеев добавил, что адмирал Федор Ушаков, канонизированный ранее — герой «одного духа, одних нравственных правил, одних принципов» с Суворовым.
В августе прошлого года синод РПЦ принял решение возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова, напоминает Ura.ru. Синодальная комиссия по канонизации святых изучает соответствующие документы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru