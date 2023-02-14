Патриарх Кирилл написал Володину на волне борьбы с пропагандой ЛГБТ

Патриарх Кирилл подчеркнул роль Володина и Госдумы в целом в сохранении исторической и культурной памяти, продвижении и укреплении традиционных ценностей. Также автор письма пожелал Володину «доброго здравия, бодрости духа, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах».

По словам Хинштейна, поддержка патриарха Кирилла весьма важна. Также депутат указал, что надеется на помощь инициативы депутатов в стремлении укрепить традиционные ценности.

Ранее Хинштейн заявил, что после его запросов в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ в отношении издательства «Попкорн букс». Об этом сообщило агентство НСН.

