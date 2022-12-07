Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ поcле обращения Хинштейна

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon убрал из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ.

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По его словам, это произошло после его обращения к руководству компании, а о наличии на площадке произведений, нарушающих закон о запрете ЛГБТ-пропаганды ему сообщили подписчики.

«Вновь призываю сообщать мне о подобных случаях. Буду реагировать незамедлительно. Только сообща мы сможем навести порядок», - написал депутат.

Какие именно книги сняли с продажи он не уточнил, упомянув лишь «печально известное «Лето...».

Ранее Хинштейн заявил, что произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ, и «никакие «ревизии» и «пересмотры» им не грозят», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НарушенияПропагандаЛГБТАлександр Хинштейн
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