Первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде возбудили в России

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что после его запросов в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ.

Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ поcле обращения Хинштейна

По его словам, фигурантом стал «один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России» - издательство «Попкорн букс».

Депутат отметил, что после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды компания продолжила продажу подобных книг, «украсив их обложки цитатами из статьи Конституции РФ, в которой гарантируется свобода слова и запрещается цензура».

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам» - заключил Хинштейн.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Уголовное ДелоЛГБТАлександр Хинштейн
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