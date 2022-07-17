Патриарх Кирилл лично распорядился доставить икону Рублева в Троице-Сергиеву Лавру

«В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Это великая святыня земли нашей, она нас соединяет со временем преподобного Сергия, с тем самым временем, когда наша Русь, находившаяся в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы стать в будущем великой державой. И мы знаем, что так и произошло», -заявил патриарх.

Легендарная иконописная работа Рублева впервые за долгие годы покинула Третьяковскую галерею и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности была доставлена в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Ее водрузили на историческое место.

«"Троица" Рублева была доставлена в Лавру. Икону доставили сегодня ночью с 16 на 17 в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи, реставраторов, хранителя. Затем ее установили в специальную витрину в Троицком соборе рядом с иконостасом – это ее историческое место. Соблюдаются все меры предосторожности, температурный режим – то, что нужно с нашей стороны и с их, всё выполнили», –сообщила РИА Новости пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.

Ранее в залы Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке вернули картину «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина. Полотно было испорчено вандалом в 2018 году. Реставрировали ее четыре года.

