В Москве закрыли музеи Третьяковки после сообщений об эвакуации
13 мая 202212:17
Музеи Третьяковской галереи в Москве закрыли «по техническим причинам». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что посетителей эвакуируют из здания Третьяковки на Лаврушинском переулке. По словам очевидцев, на место прибыли МЧС и полиция.
«Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14.00 по техническим причинам», — сообщили в пресс-службе учреждения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru