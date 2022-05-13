В Москве закрыли музеи Третьяковки после сообщений об эвакуации

Музеи Третьяковской галереи в Москве закрыли «по техническим причинам». Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее СМИ сообщили, что посетителей эвакуируют из здания Третьяковки на Лаврушинском переулке. По словам очевидцев, на место прибыли МЧС и полиция.

«Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14.00 по техническим причинам», — сообщили в пресс-службе учреждения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваТретьяковская Галерея
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