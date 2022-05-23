Отреставрированную картину «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковку

В залы Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке вернули картину «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина. Полотно было испорчено вандалом в 2018 году. Реставрировали ее четыре года.

В пресс-службе музея ранее рассказали, что при восстановлении произведения реставраторы использовали новейшие материалы и технологии, кроме того специалистами музея был разработан ряд ноу-хау.

Вынесен приговор напавшему на картину Репина в Третьяковке

Нападение на полотно «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее произошло 25 мая 2018 года. Приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил ее. Холст оказался порван в трех местах, пострадала также авторская рама.

Свой поступок вандал объяснил тем, что его возмутило содержание картины, которое, по его мнению, не соответствует историческим фактам. На суде мужчина признал свою вину частично. В апреля 2019 года суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РеставрацияТретьяковская Галерея
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