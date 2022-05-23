Отреставрированную картину «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковку

В залы Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке вернули картину «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина. Полотно было испорчено вандалом в 2018 году. Реставрировали ее четыре года.

В пресс-службе музея ранее рассказали, что при восстановлении произведения реставраторы использовали новейшие материалы и технологии, кроме того специалистами музея был разработан ряд ноу-хау.