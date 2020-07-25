Патриарх благословил настоятельницу монастыря в Москве продать роскошное авто
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу автомобиля Mercedes Benz S-класса, которым она владеет. Об этом пишет «Интерфакс».
О решении патриарха сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», - отмечает Легойда.
Также он напомнил о благословении патриарха всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться роскошными автомобилями, а все машины, которые нужны для служения и работы, оформлять на обители. Речь об этом шла и ранее - в 2012 и в 2017 годах.
Напомним, приобретение игуменьей Феофанией «Мерседес» стоимостью 9,5 млн. рублей вызвало широкий общественный резонанс.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН прокомментировал дорогой автомобиль у настоятельницы монастыря.
«Надо сказать, что какое-то чувство меры у нашей церковной элиты, очевидно, отсутствует. В лучшем случае они скажут - а вы что хотите, чтобы игуменья на жигулях ездила? Могут сказать, что чей-то подарок, но ведь можно обратить внимание дарителя на приходы и монастыри, в которых большие экономические проблемы. Патриарх мог бы призвать этих людей не купаться в роскоши, но, видимо, он не хочет начинать с себя», - добавил он.
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