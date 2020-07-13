«Патриарх не хочет начинать с себя». Кураев о присутствии роскоши в РПЦ

«Я не могу ничего сказать по этому случаю, я с этой игуменьей не знаком, автомобиля не видел. Пишут, что машина стоит 10 миллионов рублей. Надо сказать, что какое-то чувство меры у нашей церковной элиты, очевидно, отсутствует. В лучшем случае они скажут - а вы что хотите, чтобы игуменья на жигулях ездила? Могут сказать, что чей-то подарок, но ведь можно обратить внимание дарителя на приходы и монастыри, в которых большие экономические проблемы. В Покровский монастырь идут люди со всей страны. Уж там монахи должны слышать о бедах людей. Патриарх мог бы призвать этих людей не купаться в роскоши, но, видимо, он не хочет начинать с себя», - добавил он.

Монахиня Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь в Москве. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове и руководит отелями РПЦ, пишут «Открытые Медиа».