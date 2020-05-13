Найдено доказательство естественного происхождения коронавируса

Исследователи из Китая в ходе научных изысканий обнаружили доказательство естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом информирует издание «South China Morning Post».

Учёные выявили у летучих мышей в провинции Юннань геном вируса, который назвали RmYN02. Они настаивают, что по структуре его можно считать близким родственником нового коронавируса. Следы RmYN02 найдены в образцах разных органов летучих мышей и даже в их испражнениях.

По мнению исследователей, это подтверждает естественную эволюцию возбудителя новой инфекции, разросшейся до пандемии, отмечает ОТР. Авторы исследования, в частности, объяснили естественное появление вставок в геноме коронавируса. Оказалось, что они изначально возникли в бетакоронавирусах животных, а не в лабораторных условиях.

