Ъ: пассажиры попросили Минтранс разрешить брать в ручную кладь больше 100 мл жидкости

Сейчас пассажир самолета может взять в ручную кладь до литра жидкости, но с обязательной разбивкой по таре. Такие правила ввели в 2007 году после публикаций об угрозах «жидкого террора» в Великобритании, однако эксперты полагают, что эту указания устарели. Отмечается, что современные технологии позволяют делать анализ жидкости прямо в аэропорту и в присутствии пассажира.

По данным газеты, сильно надеяться на то, что Минтранс изменит правила не стоит, так как авиагавани и авиакомпании зарабатывают на продаже питьевой воды. Также на отсрочку принятия решения о послаблении влияет непростая геополитическая обстановка, пишет издание.

Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки.

