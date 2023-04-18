Ъ: пассажиры попросили Минтранс разрешить брать в ручную кладь больше 100 мл жидкости
Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс разрешить проносить в ручной клади на борт самолета больше 100 мл жидкости, пишет «Коммерсант».
Сейчас пассажир самолета может взять в ручную кладь до литра жидкости, но с обязательной разбивкой по таре. Такие правила ввели в 2007 году после публикаций об угрозах «жидкого террора» в Великобритании, однако эксперты полагают, что эту указания устарели. Отмечается, что современные технологии позволяют делать анализ жидкости прямо в аэропорту и в присутствии пассажира.
По данным газеты, сильно надеяться на то, что Минтранс изменит правила не стоит, так как авиагавани и авиакомпании зарабатывают на продаже питьевой воды. Также на отсрочку принятия решения о послаблении влияет непростая геополитическая обстановка, пишет издание.
Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru